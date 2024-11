Aumentam os casos de AVC em pessoas com menos de 70 anos, diz pesquisa

Casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral) entre pessoas com menos de 70 anos aumentaram quase 15% no mundo, conforme aponta uma nova pesquisa publicada na revista científica The Lancet Neurology, que analisou dados de 1990 a 2021. O Dia Mundial do AVC , celebrado nesta terça-feira (29), é uma data voltada à conscientização sobre os sinais dessa condição e ao incentivo para a busca de tratamentos adequados.



O AVC, causado por uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro, apresentou números preocupantes. No último ano analisado, foram registrados cerca de 12 milhões de novos casos entre todas as idades, com aproximadamente 7,3 milhões de óbitos. Esse índice posicionou o AVC como a terceira principal causa de morte global , ficando atrás apenas da doença cardíaca isquêmica e da Covid-19. Segundo a Sociedade Brasileira de AVC, os fatores de risco incluem diabetes, sedentarismo, colesterol elevado, além do consumo de álcool e drogas.