Caso Genivaldo: júri decide se policiais réus por homicídio em viatura serão condenados

O Tribunal do Júri decidirá se os acusados no Caso Genivaldo serão condenados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado em audiência nesta sexta-feira (6). Em 2022, William Barros Noia, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e Kleber Nascimento Freitas, então policiais rodoviários federais, trancaram Genivaldo de Jesus Santos dentro do porta-malas de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o asfixiaram com gás lacrimogêneo. A vítima pilotava uma moto sem capacete quando foi abordada na cidade de Umbaúba (SE). O julgamento começou de manhã e pode durar até nove horas.