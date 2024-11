Donald Trump vai ao Texas assistir a lançamento de foguete ao lado de Elon Musk

Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, esteve no Texas para acompanhar o lançamento de um foguete da SpaceX ao lado do bilionário Elon Musk nesta terça-feira (19). Este foi o sexto lançamento da Starship, a maior nave do mundo. Inicialmente, a decolagem estava prevista para segunda-feira (18), no mesmo horário, mas foi reagendada sem que a empresa divulgasse o motivo . A cápsula Starship seguirá a mesma trajetória do voo anterior, com pouso previsto no Oceano Índico. Elon Musk, dono da SpaceX, foi indicado como nome para integrar o governo dos Estados Unidos a partir de 2025.