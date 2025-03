Ataque russo contra hotel na cidade natal de Zelensky deixa 4 mortos e 31 feridos

Um ataque russo contra um hotel na Ucrânia, nesta quarta-feira (5), deixou quatro mortos. Era noite e a maioria dos hóspedes dormia no momento do bombardeio. Além das vítimas mortas, outras 31 pessoas ficaram feridas, muitas em estado grave. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou dois mísseis balísticos, além de 112 drones durante um ataque nessa região. O caso aconteceu na cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky .