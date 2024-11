Grupo terrorista divulga vídeo de refém em Gaza, que pede que israelenses pressionem por acordo

Grupo terrorista aliado do Hamas , Jihad Islâmica divulgou nesta terça-feira (12) um vídeo do refém Sasha Trupa-Nov, de 29 anos, que está mantido em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023. A mãe do jovem afirmou sentir "alívio" ao ver o material e apelou para que todos os esforços sejam feitos para a libertação de seu filho e dos demais reféns. No registro, que não se sabe quando foi gravado, o homem fala em hebraico e pede que os israelenses intensifiquem as manifestações para pressionar o governo pela libertação de todos que estão em cativeiro.