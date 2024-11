'Ninguém vai dar golpe com um general da reserva e mais meia dúzia de oficiais', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília na noite desta segunda-feira (25) e concedeu uma coletiva aos jornalistas presentes para falar sobre o indiciamento pela Polícia Federal pela suposta tentativa de um golpe de Estado após as eleições de 2022. “As acusações, realmente, são terríveis. Não justiça denunciar da forma leviana como está sendo feito”, declarou o ex-presidente. “Golpe de estado é uma coisa séria, como disse o [Michel] Temer, todas as forças armadas têm que estar envolvidas, senão não existe. Ninguém vai dar golpe com um general da reserva e mais meia dúzia de oficiais”, completou.



Bolsonaro estava acompanhado de seu advogado, Paulo Cunha Bueno, que também se pronunciou. “A defesa vê com muita preocupação o que está se passando com esse inquérito, que é mantido em sigilo, a despeito da PF divulgar em sua página a relação dos indiciados. Essa é uma situação gravíssima, que impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. [...] Bolsonaro jamais soube, aquiesceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o estado democrático de direito ou impedir a posse do presidente eleito”, afirmou Bueno.