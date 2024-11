Oito pacientes perdem um olho após cirurgia de catarata em mutirão no Rio Grande do Norte

Pelo menos 15 pessoas sofreram complicações após passar por cirurgias de catarata em um mutirão no Rio Grande do Norte. O grupo teve uma infecção chamada endoftalmite, que inclui sintomas como dor intensa nos olhos, visão reduzida ou turva e vermelhidão. Oito pacientes perderam o globo ocular afetado, enquanto quatro pessoas foram submetidas a uma cirurgia para substituir um gel presente no olho. Outros três estão sob acompanhamento médico.



Este caso aconteceu no município de Parelhas, a 245 km de Natal, na maternidade Doutor Gaciliano Lordão, durante os dias 27 e 28 de setembro. A Oculare Oftalmologia Avançada foi apontada como a empresa contratada para realizar o serviço. A equipe de jornalismo da RECORD NEWS entrou em contato com a prefeitura de Parelhas e com a clínica responsável pelo procedimento, mas não houve retorno.