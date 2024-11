Sobrecarga na rotina dos professores prejudica o aprendizado dos alunos, aponta pesquisadora

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (15), Gabriela Mariconi, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, explicou que a exaustão dos professores pode prejudicar o desempenho dos estudantes . Esta análise é embasada por pesquisa da Fundação Carlos Chagas feita em parceria com a Universidade de Stanford e o D3e (Dados para um Debate Democrático na Educação). O estudo foi elaborado com informações do Censo Escolar 2023. Os dados coletados na pesquisa apontam que 40% dos professores atuam em mais de uma escola no país. Gabriela destaca que fatores como a divisão de turmas, o deslocamento e o cansaço podem impactar a qualidade das aulas , fazendo com que o ensino oferecido em cada instituição tenha um nível diferenciado, o que pode prejudicar o aprendizado dos estudantes.