Ucrânia pede a prisão de Putin no Brasil se ele comparecer à cúpula do G20

A Ucrânia pediu a prisão do presidente russo Vladimir Putin, caso ele compareça ao Brasil para a cúpula do G20 , que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O governo brasileiro convidou Putin para participar do evento, mas a presença não foi confirmada. Porém, segundo a agência Reuters, o procurador-geral da Ucrânia afirmou que foi informado pela inteligência que o líder da Rússia viria ao Brasil. Putin é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, acusado de cometer crimes de guerra pela deportação de crianças.



As regras da Corte determinam que os países que fazem parte da jurisdição devem respeitar a determinação, o que inclui o Brasil. A RECORD NEWS entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que afirmou que o cumprimento da ordem feita pela Corte não é da alçada do órgão, mas da Justiça. O Ministério ainda destacou que, até o momento, não recebeu nenhuma solicitação do governo ucraniano nesse sentido.