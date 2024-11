Veja vídeo: noiva é morta por policial militar de folga em posto de gasolina

Com o casamento marcado para dia 26, uma mulher foi morta com um tiro nas costas no último dia 6, na zona sul de São Paulo. O disparo foi feito por um policial militar que estava de folga. O casal foi a um posto de gasolina , onde um assaltante com uma arma os ameaçou. Quando o criminoso viu o agente armado, largou a moto e saiu correndo. A câmera de segurança registrou a perseguição e o momento da tragédia. O agente diz que efetuou os disparos por "temer pela própria vida" e que pediu socorro por telefone.