Cachorra protesta após tutora negar pão de queijo

Alerta de fofura! Cachorra em dieta se revolta após tutora negar pão de queijo

Uma cachorra em dieta demonstrou insatisfação quando sua tutora negou um pão de queijo. A dona, Simone, manteve a decisão e brincou chamando o animal de “teimosinha”.

O vídeo mostra o pet latindo e gesticulando em uma tentativa de conseguir o alimento, mas a tutora não cedeu. O caso foi compartilhado, destacando o comportamento persistente da cachorra.

Momento inusitado mostra pet tentando convencer a dona com latidos e gestos pedindo o alimento

