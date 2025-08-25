Cachorra protesta após tutora negar pão de queijo
Animal em dieta tenta convencer dona a oferecer comida
Uma cachorra em dieta demonstrou insatisfação quando sua tutora negou um pão de queijo. A dona, Simone, manteve a decisão e brincou chamando o animal de “teimosinha”.
O vídeo mostra o pet latindo e gesticulando em uma tentativa de conseguir o alimento, mas a tutora não cedeu. O caso foi compartilhado, destacando o comportamento persistente da cachorra.
Assista ao vídeo - Alerta de fofura! Cachorra em dieta se revolta após tutora negar pão de queijo
Momento inusitado mostra pet tentando convencer a dona com latidos e gestos pedindo o alimento
