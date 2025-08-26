Cão se diverte após estourar bexigas de festa de aniversário
Billy correu pela casa atrás da decoração
Após a festa de aniversário, Billy, um cachorro animado, encontrou alegria ao estourar as bexigas da decoração. Ele corre pela casa em busca dos balões e até tenta estourar um enquanto salta no ar. Os momentos de diversão foram registrados em vídeo, destacando a energia contagiante do pet em sua brincadeira peculiar.
Assista ao vídeo - Diversão garantida! Cão se diverte estourando bexigas após festa de aniversário
Veja também
Billy corre pela casa atrás da decoração e até tenta pegar os balões enquanto pula no ar
Soltando os Bichos playlist
1/8
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!