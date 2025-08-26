Cachorrinha surpreende tutora ao se esconder dentro de sofá
Dona do pet tentou retirar cachorrinha destemida a ficar no local
Farofinha, uma cachorrinha curiosa, encontrou um esconderijo incomum dentro do forro de um sofá. Sua tutora, Paula, fez várias tentativas para persuadi-la a sair, mas Farofinha se mostrou decidida a permanecer ali.
A situação chamou atenção pela determinação de Farofinha em ficar no sofá, mesmo com os pedidos para parar de destruir a casa. O episódio se tornou um momento curioso para os amantes de animais.
Assista ao vídeo - Esconderijo inusitado! Cachorrinha chama a atenção da tutora ao se abrigar no forro de sofá
