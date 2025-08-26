Logo R7.com
Cachorrinha surpreende tutora ao se esconder dentro de sofá

Dona do pet tentou retirar cachorrinha destemida a ficar no local

Esconderijo inusitado! Cachorrinha chama a atenção da tutora ao se abrigar no forro de sofá
Farofinha, uma cachorrinha curiosa, encontrou um esconderijo incomum dentro do forro de um sofá. Sua tutora, Paula, fez várias tentativas para persuadi-la a sair, mas Farofinha se mostrou decidida a permanecer ali.

A situação chamou atenção pela determinação de Farofinha em ficar no sofá, mesmo com os pedidos para parar de destruir a casa. O episódio se tornou um momento curioso para os amantes de animais.

