Hamster Pipoca encanta ao devorar biscoito no Soltando os Bichos A rotina matinal da hamster Pipoca conquista telespectadores Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h04 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h04 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A hamster Pipoca se destaca no programa **Soltando os Bichos** da **RECORD NEWS**.

Ela aguarda ansiosamente pelo biscoito que sua tutora lhe oferece como café da manhã.

O momento encantador conquistou os espectadores e foi amplamente comentado.

Os interessados em participar podem enviar vídeos de seus pets para o WhatsApp do programa.

Alerta de fofura! Hamster encanta ao devorar biscoito como se não houvesse amanhã

A hamster Pipoca se tornou o centro das atenções no programa Soltando os Bichos, exibido pela RECORD NEWS neste domingo (3). Todas as manhãs, Pipoca aguarda ansiosamente pelo biscoito que sua tutora lhe oferece como café da manhã. Com delicadeza, ela segura o petisco com suas patinhas e desfruta do alimento como se fosse um verdadeiro banquete.

O momento encantador capturou a atenção dos espectadores, destacando-se como uma das cenas mais comentadas do episódio. A fofura de Pipoca trouxe um toque especial ao programa, que frequentemente incentiva os donos de animais a compartilharem vídeos de seus pets.

Os interessados em participar devem enviar vídeos gravados na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos.

