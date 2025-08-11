Labradora brasileira se torna bicampeã mundial de surfe canino
Cacau conquista título na Califórnia com ajuda do tutor Ivan Quintães
Cacau, uma labradora de Búzios, RJ, tornou-se bicampeã mundial de surfe para cachorros em um evento realizado na Califórnia, Estados Unidos. Sob a orientação do tutor Ivan Quintães, Cacau desenvolveu habilidades notáveis na prancha.
A competição reuniu cães de várias nacionalidades, mas Cacau se destacou por sua habilidade nas ondas. A conquista trouxe reconhecimento internacional à dupla e foi celebrada no programa Soltando os Bichos da RECORD NEWS.
Ivan expressou seu orgulho pelo desempenho de Cacau, que agora possui dois títulos mundiais na modalidade. O feito inspirador destaca a coragem e habilidade da labradora surfista.
