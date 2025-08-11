Logo R7.com
Labradora brasileira se torna bicampeã mundial de surfe canino

Cacau conquista título na Califórnia com ajuda do tutor Ivan Quintães

Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Cacau, uma labradora de Búzios, RJ, se torna bicampeã mundial de surfe canino na Califórnia.
  • A competição reuniu cães de várias nacionalidades, mas Cacau se destacou nas ondas.
  • O tutor Ivan Quintães expressou orgulho pelo desempenho da sua parceira no esporte.
  • A conquista trouxe reconhecimento internacional e foi celebrada no programa **Soltando os Bichos** da **RECORD NEWS**.

 

Cacau, uma labradora de Búzios, RJ, tornou-se bicampeã mundial de surfe para cachorros em um evento realizado na Califórnia, Estados Unidos. Sob a orientação do tutor Ivan Quintães, Cacau desenvolveu habilidades notáveis na prancha.

A competição reuniu cães de várias nacionalidades, mas Cacau se destacou por sua habilidade nas ondas. A conquista trouxe reconhecimento internacional à dupla e foi celebrada no programa Soltando os Bichos da RECORD NEWS.

Ivan expressou seu orgulho pelo desempenho de Cacau, que agora possui dois títulos mundiais na modalidade. O feito inspirador destaca a coragem e habilidade da labradora surfista.

