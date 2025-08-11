Labradora brasileira se torna bicampeã mundial de surfe canino Cacau conquista título na Califórnia com ajuda do tutor Ivan Quintães Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cacau, uma labradora de Búzios, RJ, se torna bicampeã mundial de surfe canino na Califórnia.

A competição reuniu cães de várias nacionalidades, mas Cacau se destacou nas ondas.

O tutor Ivan Quintães expressou orgulho pelo desempenho da sua parceira no esporte.

A conquista trouxe reconhecimento internacional e foi celebrada no programa **Soltando os Bichos** da **RECORD NEWS**.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cacau, uma labradora de Búzios, RJ, tornou-se bicampeã mundial de surfe para cachorros em um evento realizado na Califórnia, Estados Unidos. Sob a orientação do tutor Ivan Quintães, Cacau desenvolveu habilidades notáveis na prancha.

A competição reuniu cães de várias nacionalidades, mas Cacau se destacou por sua habilidade nas ondas. A conquista trouxe reconhecimento internacional à dupla e foi celebrada no programa Soltando os Bichos da RECORD NEWS.

Ivan expressou seu orgulho pelo desempenho de Cacau, que agora possui dois títulos mundiais na modalidade. O feito inspirador destaca a coragem e habilidade da labradora surfista.

Cacau aprendeu a pegar onda com a ajuda do tutor Ivan Quintães e viajou aos Estados Unidos para mostrar seu talento na prancha

