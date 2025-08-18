Snoopy descobre amigo escondido em caixa misteriosa
Cachorro curioso encontra surpresa ao investigar papelão
Snoopy, um cachorro curioso, encontrou algo inesperado ao se deparar com uma caixa que se mexia. Intrigado, ele cheirou e latiu para o objeto, tentando entender o que estava por trás da movimentação.
Ao insistir em sua investigação, Snoopy acabou desvendando o mistério. Havia outro cachorro escondido sob o papelão que deixava o objeto em movimento. Essa descoberta e a reação do cão foram registradas em vídeo.
Se você tem vídeos de momentos especiais dos seus animais de estimação, pode enviá-los para a equipe do programa Soltando os Bichos. O vídeo deve ser feito na horizontal e ter no mínimo um minuto de duração, e o contato pode ser feito via WhatsApp.
