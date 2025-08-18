Snoopy descobre amigo escondido em caixa misteriosa Cachorro curioso encontra surpresa ao investigar papelão Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Snoopy, um cachorro curioso, encontrou uma caixa misteriosa que se movia.

Ele investigou e descobriu outro cachorro escondido sob o papelão.

A reação de Snoopy e a descoberta foram registradas em vídeo.

O programa **Soltando os Bichos** incentiva o envio de vídeos de momentos especiais dos pets.

Snoopy, um cachorro curioso, encontrou algo inesperado ao se deparar com uma caixa que se mexia. Intrigado, ele cheirou e latiu para o objeto, tentando entender o que estava por trás da movimentação.

Ao insistir em sua investigação, Snoopy acabou desvendando o mistério. Havia outro cachorro escondido sob o papelão que deixava o objeto em movimento. Essa descoberta e a reação do cão foram registradas em vídeo.

Se você tem vídeos de momentos especiais dos seus animais de estimação, pode enviá-los para a equipe do programa Soltando os Bichos. O vídeo deve ser feito na horizontal e ter no mínimo um minuto de duração, e o contato pode ser feito via WhatsApp.

O que Snoopy encontrou ao investigar a caixa misteriosa?

Snoopy encontrou outro cachorro escondido sob o papelão que fazia a caixa se mover.

Como Snoopy reagiu ao encontrar o amigo escondido?

Snoopy latiu e cheirou a caixa, tentando entender a movimentação antes de desvendá-la.

O que foi registrado em vídeo durante essa descoberta?

A descoberta de Snoopy e sua reação ao encontrar o cachorro escondido foram registradas em vídeo.

Como as pessoas podem compartilhar momentos especiais dos seus animais de estimação?

As pessoas podem enviar vídeos para a equipe do programa **Soltando os Bichos** através do WhatsApp, desde que os vídeos sejam feitos na horizontal e tenham pelo menos um minuto de duração.

Depois de cheirar e avançar sobre o objeto, Snoopy descobriu o que havia dentro do papelão

