Snoopy descobre amigo escondido em caixa misteriosa

Cachorro curioso encontra surpresa ao investigar papelão

Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Snoopy, um cachorro curioso, encontrou uma caixa misteriosa que se movia.
  • Ele investigou e descobriu outro cachorro escondido sob o papelão.
  • A reação de Snoopy e a descoberta foram registradas em vídeo.
  • O programa **Soltando os Bichos** incentiva o envio de vídeos de momentos especiais dos pets.

 

Snoopy, um cachorro curioso, encontrou algo inesperado ao se deparar com uma caixa que se mexia. Intrigado, ele cheirou e latiu para o objeto, tentando entender o que estava por trás da movimentação.

Ao insistir em sua investigação, Snoopy acabou desvendando o mistério. Havia outro cachorro escondido sob o papelão que deixava o objeto em movimento. Essa descoberta e a reação do cão foram registradas em vídeo.

Se você tem vídeos de momentos especiais dos seus animais de estimação, pode enviá-los para a equipe do programa Soltando os Bichos. O vídeo deve ser feito na horizontal e ter no mínimo um minuto de duração, e o contato pode ser feito via WhatsApp.

O que Snoopy encontrou ao investigar a caixa misteriosa?

Snoopy encontrou outro cachorro escondido sob o papelão que fazia a caixa se mover.


Como Snoopy reagiu ao encontrar o amigo escondido?

Snoopy latiu e cheirou a caixa, tentando entender a movimentação antes de desvendá-la.

O que foi registrado em vídeo durante essa descoberta?

A descoberta de Snoopy e sua reação ao encontrar o cachorro escondido foram registradas em vídeo.


Como as pessoas podem compartilhar momentos especiais dos seus animais de estimação?

As pessoas podem enviar vídeos para a equipe do programa **Soltando os Bichos** através do WhatsApp, desde que os vídeos sejam feitos na horizontal e tenham pelo menos um minuto de duração.

