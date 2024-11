'Atentado no STF é oportunidade para autoridades controlarem a venda dos explosivos', diz coronel

O atentado no STF (Supremo Tribunal Federal) , na noite desta quarta-feira (13), “é uma oportunidade para as autoridades brasileiras começarem a controlar mais os explosivos”, segundo o coronel Márcio Santiago, doutor em segurança pública. Para atacar a Praça dos Três Poderes, o autor do atentado usou explosivos improvisados e de baixa detonação, com compostos encontrados em fogos de artifício, por exemplo. Em entrevista ao Conexão Record News , Santiago comenta que no Brasil “não há uma preocupação, nem mesmo uma legislação clara” sobre o comércio desses artefatos. Ele também afirma que é “muito comum as pessoas com má intenção criarem bombas com esse produto, mas as ações são consideradas de menor potencial”.