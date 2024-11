Impressionante! Dupla alemã anda em slackline a 2.500 metros de altura e quebra recorde mundial

Dois alemães atravessaram uma ‘corda bamba’ presa entre dois balões a 2.500 metros de altura e entraram para o livro dos recordes . O desafio foi confirmado pela Associação Internacional de Slackline e superou o desempenho anterior de 1.900 metros, realizado no Brasil em 2021. No entanto, ultrapassar limites não é novidade para os amigos. Em 2019, um dos atletas percorreu 2 km na modalidade, a maior distância do mundo. Já o outro andou a 250 metros do chão sem equipamentos de segurança, em 2017.