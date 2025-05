Melhores momentos: Palmeiras sofre, mas vence Realidade Jovem em estreia no Paulistão Feminino

As atuais campeãs do Paulistão Feminino estrearam na edição de 2025 da competição com o pé direito, mas o confronto foi mais difícil do que se esperava.



Em partida com transmissão da RECORD NEWS, o Palmeiras enfrentou dificuldades para criar, desperdiçou as poucas chances que teve e só conseguiu a vitória com um gol aos 31 minutos do segundo tempo.



Rhay Coutinho descolou bom cruzamento, e Stefanie mostrou oportunismo ao mandar para o fundo da rede. Veja o gol e os melhores momentos da partida.