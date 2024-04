Sonegação do imposto de renda pode levar até dois anos de prisão ou aplicação de multa Este ano, os brasileiros devem fazer a declaração fiscal até o dia 31 de maio, com atenção aos dados informados

No Brasil, a sonegação de imposto de renda pode levar até dois anos de cadeia, por isso, é importante ficar atento ao prazo da declaração, que este ano vai até o dia 31 de maio. Devem prestar contas somente quem teve rendimentos acima de R$ 30.639,90. Além disso, é importante verificar inconsistência nos itens cobrados para não cair na malha fina. "Sonegação do imposto de renda acarreta a uma multa que varia de 1% a 20% do imposto devido, além da penalidade de reclusão de um mês a dois anos. [...] É o momento de regular esta documentação, de analisar seus conformes e não deixar para última hora", afirma Angela Dantas, do Conselho Federal de Contabilidade, em conversa com a Record News. "A sonegação atrai uma série de prejuízos para a sociedade", completa.