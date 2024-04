Artista de rua faz turnê pelo metrô de Londres para arrecadar dinheiro e ajudar pessoas sem teto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dan Tredget, de 27 anos, é um artista de rua com o sonho de ser a primeira pessoa a performar em todas as 272 estações do metrô de Londres, no Reino Unido. Natural de Perth, na Austrália, o cantor teve a ideia a partir do desejo de se apresentar em pontos turísticos da cidade. "Por que não tocar em todas as estações do metrô de Londres? O metrô em si é bem icônico", relatou. Ele começou a jornada em abril de 2023 e usa o projeto para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas em situação de rua.