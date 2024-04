Atleta de snowboard de 19 anos entra para a história com salto inédito; veja vídeo Jovem se preparou para a manobra estudando física e matemática durante anos

O atleta de snowboard Jakub Hroneš, de 19 anos, entrou para a história ao realizar um salto triplo, em uma estação de esqui na República Tcheca. O esportista fez três rotações e meia no ar após passar por um equipamento de dez metros e meio. A manobra exigiu anos de estudo de física e matemática, para calcular as medidas do trilho, a rotação e o pouso.