Condutor que causou morte de motorista de aplicativo bebeu antes da colisão, diz testemunha

“Era uma tragédia anunciada”, disse testemunha, moradora do bairro onde o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, colidiu com seu carro de luxo no veículo de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, causando a morte do motorista de aplicativo. Ainda segundo a testemunha, o empresário teria consumido bebida alcoólica horas antes do acidente. Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pela Record News mostram Fernando acompanhado de amigos na porta de um clube de pôquer, minutos antes da colisão. A mãe do empresário alegou ter sofrido diversas ameaças em suas redes sociais, proferidas pelo homem que testemunhou contra seu filho.