Desconfie de combustível com preço fora da média do mercado, alerta especialista Cerca de 30 milhões de litros de gasolina e etanol foram adulterados no Brasil em 2023

Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal, explica que se o valor do combustível estiver muito fora da média do mercado, é importante tomar cuidado. O alerta do especialista não se restringe à gasolina ou ao etanol, já que ambos podem ser adulterados.

Cerca de 30 milhões de litros de combustíveis fósseis foram modificados no Brasil em 2023.