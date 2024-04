Economia é principal fator para Trump liderar pesquisas eleitorais em estados decisivos dos EUA

Alto contraste

A popularidade do ex-presidente americano Donald Trump nos chamados "swing states" — estados que oscilam politicamente e são decisivos nas eleições — é resultado de sua abordagem econômica no país, principal fator para liderar as pesquisas eleitorais. O candidato republicano ganha em seis destes sete estados do atual presidente estadunidense, Joe Biden, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (3) pelo Wall Street Journal. O estudo também revelou que a maioria dos americanos acredita que a idade de Biden, 81 anos, interfere em seu desempenho.