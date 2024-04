Exclusivo: médico brasileiro que fez transplante de rim de porco em humano explica procedimento

Alto contraste

Richard Slayman, de 62 anos, o primeiro paciente do mundo a receber um rim de porco geneticamente editado, teve alta nesta quarta-feira (3), do hospital em que foi realizado o transplante em Boston, nos Estados Unidos. À frente da cirurgia, considerada um marco na medicina, estava o brasileiro Leonardo Riella, diretor médico de transplante renal do Massachusetts General Hospital, que falou um pouco sobre o procedimento em entrevista exclusiva à Record News. “É sensacional ver a melhora do estado de saúde dele [paciente]. Não precisou mais de diálise desde que recebeu transplante, conseguimos remover o cateter. Felizmente, o rim está funcionando superbem e os exames estão superbons”, celebrou. Apesar disso, Leonardo explica que o transplante é 'um tratamento e não uma cura', e que o paciente continuará com alguns remédios e acompanhamento médico.