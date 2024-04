Manifestantes israelenses chamam Netanyahu de traidor e pedem por novas eleições

Alto contraste

Milhares de israelenses foram às ruas da capital Jerusalém, nesta terça-feira (2), para protestar contra as atitudes tomadas por Benjamin Netanyahu durante a guerra contra o grupo terrorista Hamas. Além de chamarem o primeiro-ministro de traidor e o acusarem de quebrar a confiança popular, os manifestantes pediam por novas eleições no país, descartadas pelo premiê até o fim do conflito. O chefe de Estado assumiu a responsabilidade pelo bombardeio, ocorrido na segunda-feira (1), que matou sete trabalhadores humanitários em Gaza.