Justiça americana processa migrantes que cruzaram fronteira do México para os Estados Unidos Grupo rompeu uma cerca de arame farpado para invadir o país vizinho, mas os militares logo recuperaram o controle do local

Mais de 200 migrantes que cruzaram a fronteira do México para os Estados Unidos em 21 março estão sendo processados. As autoridades de imigração disseram que eles romperam uma cerca de arame farpado para invadir o país vizinho. Os mexicanos acabaram sendo levados para um centro de processamento e os militares retomaram o controle do local.