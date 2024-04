Exército equatoriano fecha túnel secreto construído embaixo de prisão

Alto contraste

Militares do Equador fecharam com cimento um túnel secreto ainda inacabado que estava sendo construído embaixo de um presídio, na segunda-feira (1º). O presidente, Daniel Noboa, liderou a ação. "Não vão nos intimidar", disse. O país vive onda de violência desde 2023, quando declarou guerra aos traficantes internacionais de drogas que atuam no local.