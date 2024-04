Paraquedista brasileiro morre durante salto nos Estados Unidos, após bater contra colega Polícia investiga se ele desmaiou antes do choque, se perdeu os sentidos depois da batida ou se o paraquedas estava com defeito

O brasileiro Giulianno Scotti, de 42 anos, morreu na última segunda-feira (1º), após colidir contra outro paraquedista, durante um salto na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o serviço de emergência chegou a ser acionado, mas ele morreu no local da queda. Scotti costumava compartilhar seus saltos nas redes sociais. A polícia investiga se ele desmaiou antes do choque, se perdeu os sentidos depois da batida ou se o paraquedas estava com defeito.