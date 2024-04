Pelo terceiro ano consecutivo, Brasil registra aumento em número de mortes no trânsito Estatística quebra a sequência estabelecida entre 2014 e 2019, quando a quantidade de mortos caiu anualmente

O Brasil está indo na contramão de um dos objetivos da OMS, estipulados para serem cumpridos até 2030: reduzir pela metade os números de mortes no trânsito no mundo. Pelo terceiro ano seguido, o país registrou um aumento neste tipo de fatalidade: de 32 mil óbitos em 2019, para 34 mil em 2022, último período catalogado no Sistema de Informações de Mortalidade, mantido pelo Ministério da Saúde.