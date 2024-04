Recrutamento militar aumenta na Rússia após atentado em casa de shows Ataque aconteceu no último dia 22 e deixou 144 mortos; Estado Islâmico reivindicou a autoria do ocorrido

O Ministério da Defesa da Rússia mostrou que houve uma alta significativa do recrutamento militar desde o atentado contra uma casa de shows nos arredores de Moscou — que aconteceu no dia 22 de março e deixou 144 mortos. A pasta informou que, nos últimos 10 dias, 16 mil cidadãos assinaram contratos para participar da "Operação Militar Especial", como a Rússia se refere à guerra na Ucrânia. Os novos recrutas indicaram que a principal motivação para assinar o contrato é o "desejo de vingar as vítimas da tragédia". O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ocorrido.