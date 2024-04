Rússia acusa Netanyahu de atiçar o conflito no Oriente Médio com o ataque ao consulado iraniano Irã e terroristas do Hezbollah prometeram vingança após o bombardeio que matou 13 pessoas, incluindo 7 militares

A Rússia acusa Israel de incentivar o conflito no Oriente Médio e afirma que o ataque ao consulado iraniano na Síria foi "inaceitável". As declarações vieram de Vasily Nebenzia, um dos representantes permanentes do país na ONU, durante uma reunião do Conselho de Segurança. Segundo ele, os israelenses querem alimentar a tensão na região, já que há promessas de vingança por parte do Irã e do grupo terrorista Hezbollah.