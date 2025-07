11ª Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida está confirmada Evento acontece simultaneamente em 13 cidades do centro-oeste paulista Record Paulista|Do R7 24/07/2025 - 10h03 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h03 ) twitter

A 11ª Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida está confirmada e já tem data: No dia 31 de agosto, às 8h30. O evento reunirá caminhantes nas cidades de Adamantina, Assis, Avaré, Bauru, Botucatu, Dracena, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente e Tupã em uma manhã dedicada à saúde e solidariedade. A Record Paulista é apoiadora do evento.

A participação é solidária: para se inscrever, basta realizar a doação do item que está sendo arrecadado em cada município e garantir seu kit exclusivo. Os mantimentos serão entregues posteriormente a diversas entidades assistenciais locais. Descubra como se inscrever na sua cidade clicando aqui!

Além da caminhada, que é aberta à presença de pets, diversas atividades estão programadas, incluindo recreação, avaliação física, sorteio de brindes e aulas de dança em algumas cidades.

Em 2024, a caminhada contou com mais de 14 mil participantes e arrecadou uma impressionante quantidade de doações, beneficiando inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo:

‌



· 386 itens de higiene

· 7.380 kg de alimentos não perecíveis

‌



· 2.200 isotônicos

· 7.753 litros de leite

‌



A 11ª edição conta com o apoio essencial de empresas comprometidas com a promoção de hábitos saudáveis e o bem-estar coletivo: · Isa Cteep (companhia de transmissão de energia elétrica) · Marilan Pit Stop (um dos maiores fabricantes de biscoitos do Brasil) · Sicoob Mantiqueira (cooperativa de crédito) · Sicredi (instituição financeira cooperativa) · Sisprime (cooperativa de crédito) · Unicred (instituição financeira cooperativa especializada em saúde) · Copaíba Invest (assessoria de investimentos) · CORPeSaúde (uma das principais administradoras de benefícios do Brasil)·

O evento também recebe apoio do Sistema Ocesp (Sescoop/SP), reforçando o compromisso com a comunidade e o cooperativismo.

Para mais informações sobre programação, pontos de saída e inscrições, acesse www.caminhadaunimed.com.br.