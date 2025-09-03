2° Conecta Indústria 2025 acontece em setembro e consolida Sorocaba como polo nacional de inovação Evento reunirá representantes da indústria, academia e governo, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), para discutir assuntos relevantes ao desenvolvimento das cidades, como Indústria 4.0, mobilidade sustentável, aplicações da Inteligência Artificial e Reforma Tributária Record Paulista|Do R7 03/09/2025 - 10h42 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 2a edição do Conecta Indústria será realizada nos dias 17 e 18 de setembro, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), e reunirá representantes da indústria, academia e governo (tríplice hélice) em um espaço estratégico de conexão e debate.

Com programação das 9h às 17h, o evento, com entrada gratuita e aberta ao público, terá como foco temas relevantes ao desenvolvimento das cidades, como Indústria 4.0, mobilidade sustentável, aplicações da Inteligência Artificial (IA) e Reforma Tributária.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação Evento é gratuito

O evento já possui, até o momento, 43 participantes, entre expositores e patrocinadores, além de 16 palestras de alto nível, gerando aproximadamente 16h de conteúdo qualificado. O Conecta Indústria 2025 tem apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e de mais de 20 associações, sindicatos e entidades ligadas à indústria, pesquisa e tecnologia (veja mais, abaixo).

A programação e as ações do evento estão ancoradas em três pilares estratégicos: o programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação Tecnológica), que fomenta soluções sustentáveis e tecnológicas para transformar a mobilidade urbana e industrial; o Projeto SP Produz, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para aumentar a competitividade das cadeias de suprimentos e produção; e Indústria 4.0, que apresenta a transformação digital e a inovação tecnológica na indústria.

‌



Palestrantes

Participarão como palestrantes importantes personalidades, como o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de SP, Jorge Lima; o economista, professor titular da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestre em economia pela Universidade de Harvard e ex-deputado federal, Marcos Cintra, que abordará a regulamentação da Reforma Tributária; e o diretor de investimentos da empresa Empiricus, do Grupo BTG Pactual, João Luiz Piccioni Junior, que é mestre em finanças pela FGV-EESP e possui mais de 15 anos de experiência em análise de investimentos e gestão de recursos.

‌



As inscrições para participar do Conecta Indústria 2025 já podem ser realizadas no site oficial (https://www.sympla.com.br/evento/conecta-industria-2025-o-maior-encontro-da-transformacao-industrial/2934412?referrer=conectaindustria.com ).

Público

‌



O público será formado por autoridades, representantes da indústria, startups, fundos de investimento, bancos financiadores, organismos internacionais de fomento e investidores, além de universidades, instituições de ciência e tecnologia (ICTs), empresários, engenheiros, economistas, advogados, professores, consultores e técnicos interessados no desenvolvimento da indústria nacional. Estão sendo esperados, também, representantes dos 27 municípios que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS).

“A essência do Parque Tecnológico de Sorocaba sempre foi promover essa conexão estratégica entre governo e setor produtivo. O Conecta Indústria 2025 materializa esse propósito ao reunir os principais atores do ecossistema de inovação para debater e construir soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e inteligente das cidades. É nesse ambiente colaborativo que surgem as ideias mais transformadoras e é justamente esse o papel do PTS: ser um polo de articulação e avanço”, declara o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

SERVIÇO

Conecta Indústria 2025

Data: 17 e 18 de setembro de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS)

Endereço: Avenida Itavuvu, 11.777 – Jardim Santa Cecília, Sorocaba – SP

Entrada aberta ao público

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/conecta-industria-2025-o-maior-encontro-da-transformacao-industrial/2934412?referrer=conectaindustria.com