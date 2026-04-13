Ação encontra mais de 25 criadouros de dengue no Jardim Planalto, em Marília No total, 1035 imóveis foram visitados pelos agentes de saúde da Divisão de Zoonoses

A Prefeitura de Marília – por meio da Divisão de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde – divulgou na manhã desta segunda-feira (13), o balanço da ação especial de combate à dengue realizada no último sábado (11) no Jardim Planalto, localizado na região Sul da cidade.

No total, foram realizadas 1.035 visitas técnicas em 30 quadras: com 502 imóveis trabalhados (48,50%); 516 domicílios ficaram fechados (49,86%); e 17 recusas (1,64%). Foram eliminados 25 criadouros do Aedes Aegypti.

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A ação, que teve o apoio de alunos do curso de medicina veterinária da Unimar, contou com o trabalho de 20 profissionais no BCC (Bloqueio de Controle de Criadouros) do Jardim Planalto: 18 agentes de saúde (9 ACEs – agentes de controle de endemias; e 9 ACSs – agentes comunitários de saúde), e dois supervisores de área.

“A ação foi bastante válida, pois conseguimos eliminar 25 criadouros do mosquito Aedes Aegypti no bairro. Além disso, pudemos orientar muitos moradores e comerciantes, evitando assim que ocorra a proliferação da doença”, afirmou a supervisora responsável pela Divisão de Zoonoses, Talita Rodrigues.

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Nebulização na zona Norte

Durante a manhã do sábado (11), os profissionais da Divisão de Zoonoses também promoveram a nebulização costal em dois imóveis de grande circulação de pessoas, localizados na zona Norte da cidade: USF Jardim Renata “Dr. Celso Norikazu Tanahara” e na EMEF Profº Olímpio Cruz.

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“Estas ações que estamos promovendo em todas as regiões da cidade são muito importantes para que possamos continuar evitando o surgimento de novos casos da doença na cidade”, ressaltou a médica e secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio.

Exemplo para outras cidades do Estado

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A cidade de Marília tornou-se referência em todo o Estado de São Paulo no combate à dengue, após reduzir em 99,56% os casos da doença de 2025 para 2026, sendo esse o maior índice de redução entre os municípios paulistas.

Do dia 1º de janeiro a 6 de abril de 2025, o município havia registrado 11.936 casos confirmados de dengue, de acordo com o Painel de Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde. Já em 2026, nesse mesmo período, foram apenas 52 casos registrados da doença.

“Nós estivemos na semana passada no Congresso Estadual dos Secretários da Saúde, em Santos, e fomos reconhecidos e parabenizados pelo ótimo desempenho no controle da doença no Estado. Esta conquista é graças aos esforços realizados pela atual administração, sob o comando do prefeito Vinicius Camarinha e, principalmente, pelo empenho e dedicação da nossa população, que entendeu a necessidade de fazer a sua parte, vistoriando suas casas e quintais. Nos próximos meses, temos que continuar da mesma forma para mantermos a dengue sob controle em nosso município”, finalizou Paloma Libanio.

Mais informações sobre as ações de combate à dengue promovidas no município podem ser obtidas com a Divisão de Zoonoses pelo telefone: (14) 3401-2054.