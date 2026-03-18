Agudos conquista reconhecimento estadual como prefeitura empreendedora

O município de Agudos alcançou importante destaque no cenário estadual ao ser reconhecido no PSPE — Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A cidade inscreveu dois projetos nas categorias Simplificação e Prefeitura Empreendedora garantindo ao município o selo de Prefeitura Empreendedora nas duas áreas.

Prefeitura de Agudos levou prêmio do Sebrae

Na categoria Simplificação, Agudos avançou ainda mais: foi classificada entre os cinco melhores projetos do Estado e, após avaliação presencial dos jurados, conquistou o 3º lugar, subindo ao pódio entre quase 300 projetos inscritos por mais de 215 prefeituras paulistas.

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Ao todo, 281 municípios foram certificados em pelo menos uma categoria, mas apenas 45, cinco em cada uma das nove categorias, foram selecionados para a etapa final de visitas técnicas.

Dentro da regional de Bauru, que contou com mais de 11 projetos inscritos, Agudos também se destacou, consolidando-se como referência na implementação de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo.

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O reconhecimento reflete o compromisso da gestão municipal em promover um ambiente favorável aos pequenos negócios. O projeto de Simplificação incluiu a revisão da legislação local e a execução de ações concretas em cada eixo da lei, além da identificação, capacitação e mobilização da liderança municipal em prol do desenvolvimento econômico.

O prefeito destacou que a conquista é fruto do trabalho conjunto. “É motivo de felicidade e orgulho levar o nome de Agudos a esse nível de destaque”, afirmou o chefe do Executivo, ressaltando o esforço coletivo da equipe administrativa e o engajamento da população.