Altos da Cidade e Centro vão entrar no rodízio de água do DAE Medida é necessária, segundo responsáveis pelo abastecimento, pelo baixo nível da lagoa de captação; revezamento não está funcionando

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) anunciou que vai incluir Altos da Cidade e o Centro no rodízio de água. Até esta quinta-feira (2 de outubro), duas regiões estavam com restrição de abastecimento.

Segundo o DAE, isso é necessário devido à queda contínua do nível da represa de captação do Rio Batalha. A medida se faz urgente após a lagoa de captação do Rio Batalha atingir o nível de 1,22 metro nesta quarta-feira (1), o menor índice registrado no ano e muito abaixo do nível operacional ideal de 3,20 metros.

A estiagem severa e a falta de previsão de chuvas significativas exigem uma gestão mais restritiva dos recursos hídricos disponíveis no manancial. O objetivo é garantir maior igualdade na distribuição de água à população e permitir uma melhor recuperação da pressão da rede, especialmente nos imóveis localizados nas regiões mais altas.

Para viabilizar o novo esquema, foi criado o Grupo 3, que abrange a região Central e Altos da Cidade. Este novo grupo, que recebe água do Rio Batalha como reforço aos poços, vai ser abastecido em conjunto com os grupos 1 e 2, em dias alternados, com um dia de intervalo sem abastecimento para nenhum setor. Nesta quinta-feira, não haverá abastecimento em nenhum dos grupos, sendo retomado nesta sexta-feira (3), com a distribuição de água para os grupos 2 e 3, e assim sucessivamente.

‌



O DAE reforça que a normalização do abastecimento no início de cada ciclo não é imediata, podendo levar algumas horas para a pressurização completa da rede até chegar aos imóveis das regiões mais altas. Diante da gravidade da situação, a colaboração da população é indispensável. O uso da água deve ser restrito ao mínimo necessário para alimentação e higiene. Em casos emergenciais de falta de água, o caminhão-pipa pode ser solicitado pelo 0800 771 0195 e pelo endereço eletrônico www.daebauru.sp.gov.br.

Grupos de abastecimento:

‌



Grupo 1 (região da Vila Independência, Jd. Ouro Verde e Parque dos Sabiás)

Grupo 2 (região da Vila Alto Paraíso e Vila Industrial)

‌



Grupo 3 (região do Centro e Altos da Cidade)

Nova programação de abastecimento:

Quinta-feira (2): Sem abastecimento para todos os grupos (recuperação do sistema)

Sexta-feira (3): Abastecimento para os grupos 2 e 3

Sábado (4): Sem abastecimento para todos os grupos (recuperação do sistema)

Domingo (5): Abastecimento para os grupos 1 e 3

Segunda-feira (6): Sem abastecimento para todos os grupos (recuperação do sistema)

Terça-feira (7): Abastecimento para os grupos 2 e 3 (e assim sucessivamente).

Lista geral dos bairros em cada grupo:

GRUPO 1 (Azul): Jardim Ana Lúcia, Jardim Central, Jardim Esplanada, Jardim Eugenia, Jardim Ferraz, Jardim Gaivota, Jardim Jandira, Jardim Noroeste, Jardim Ouro Verde, Jardim Shangri-Lá, Jardim Solange, Jardim Terra Branca, Jardim Vitória, Mutirão Jardim Ouro Verde, Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira, Parque Fortaleza, Parque São Joaquim, Residencial Parque das Andorinhas, Residencial Parque dos Sabiás, Residencial Parque Granja Cecília A, Residencial Parque Granja Cecília B, Residencial Quinta Ranieri, Vila Bernardino Prates, Vila Carvalho, Vila D’Aro, Vila Falcão (parte), Vila Independência, Vila Ipiranga, Vila Maria, Vila Nipônica, Vila Nova Nipônica, Vila Nova Paulista, Vila Nova Santa Ignez, Vila Nove de Julho, Vila Paulista, Vila Popular, Vila Razuk, Vila Santa Ignez, Vila Santista, Vila São Francisco, Vila São João do Ipiranga, Vila Tentor.

GRUPO 2 (Amarelo): Bosque da Saúde, Chácaras Cornélias, Jardim Aracy, Jardim Brasília, Jardim Celina, Jardim Dalila, Jardim de Allah, Jardim Faria, Jardim Jussara, Parque Alto da Boa Vista, Parque Jandaia, Parque Real, Parque São João, Parque Viaduto, Residencial Doutor Manoel Lopes, Vila Alto Paraíso, Vila Bela, Vila Dante Alighieri, Vila Falcão (parte), Vila Giunta, Vila Industrial, Vila Martha, Vila Nova Celina, Vila Pacífico, Vila Pacífico 2, Vila Paraíso, Vila Pelegrina, Vila Rocha, Vila Santa Terezinha, Vila Souto.

GRUPO 3 (Verde): Vila Santa Izabel, Vila Nova Nise, Vila Régis, Vila América, Vila Santa Clara, Vila Frutuoso Dias, Vila Mesquita, Jardim Estoril, Jardim Nasralla, Vila Perroca, Jardim Pagani, Residencial Centreville, Vila Santa Tereza, Vila Antártica, Jardim Avenida, Vila Bonfim, Vila Altinópolis, Vila Reis, Vila Vieira, Vila das Flores, Vila Samaritana (parte) Vila Nova Cidade Universitária, Vila Ferraz, Vila Noemy, Vila Pinto, Vila Gorizia, Vila Ascenção, Vila Marinazan, Vila Nise, Vila Nova Santa Clara, Chácara das Flores, Vila Cardia (parte), Centro.