Apae Bauru promove semana de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down Ações diversas vão até o dia 26 de março

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae/Bauru) promove uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A programação acontecerá entre os dias 19 e 26 de março, com abertura nesta quinta-feira (19 de março), marcada por apresentação artístico-cultural e desfile.

A ação integra as atividades de conscientização, respeito e inclusão das pessoas com essa condição genética, caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Ao longo da semana, a instituição dará continuidade às atividades comemorativas, com ações como piquenique, “Luau Down”, entre outras iniciativas preparadas especialmente para a data. As atividades são voltadas exclusivamente ao público interno, incluindo pais de usuários, colaboradores e convidados.

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Em Bauru, a Apae desempenha um papel essencial nesse processo. A instituição é referência regional no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo milhares de atendimentos especializados ao longo do ano, envolvendo educação especializada, saúde, assistência social e programas de desenvolvimento humano.

Dentro desse universo de atendimentos, crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down recebem acompanhamento multidisciplinar que inclui estimulação precoce, atendimento pedagógico, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e suporte às famílias.

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Atualmente, a instituição atende cerca de 80 pessoas com Síndrome de Down, em diferentes faixas etárias. O objetivo é garantir o desenvolvimento pleno das habilidades individuais, promovendo autonomia, inclusão social e qualidade de vida.

A APAE Bauru mantém uma estrutura consolidada de atendimento, com equipes formadas por profissionais de diversas áreas, preparados para atuar de forma integrada no desenvolvimento das pessoas atendidas. O trabalho da instituição também envolve ações de orientação familiar, projetos de inclusão e iniciativas que aproximam a comunidade da causa da pessoa com deficiência.

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A programação desta quinta-feira contará com apresentação de teatro e desfile, organizados em dois horários, voltados exclusivamente ao público interno, incluindo pais de usuários, colaboradores e convidados.

Para a direção da entidade, datas como o Dia Internacional da Síndrome de Down reforçam a importância de ampliar o debate sobre inclusão e combater preconceitos ainda presentes na sociedade. Os avanços conquistados nas últimas décadas demonstram que, quando há acesso à educação, acompanhamento adequado e oportunidades, as pessoas com Síndrome de Down podem alcançar níveis cada vez maiores de independência, participação social e realização pessoal.

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A APAE Bauru, que há décadas atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reafirma neste dia seu compromisso com a promoção da dignidade humana e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.