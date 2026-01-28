APAE Bauru recebe secretário estadual para diálogo sobre políticas públicas Reunião promoveu o diálogo sobre políticas públicas e fortalecimento da parceria entre a instituição, estado e município

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae Bauru) recebeu na última terça-feira (27) o Secretário de Estado da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A visita teve por objetivo o diálogo sobre políticas públicas, ações voltadas às pessoas com deficiência e o fortalecimento da parceria entre o estado, o município e a Apae Bauru.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à construção e ao aprimoramento de políticas públicas para pessoas com deficiência, além das iniciativas desenvolvidas pela APAE Bauru em áreas como educação, saúde, assistência social e inclusão.

Segundo a instituição, o encontro permitiu a troca de informações sobre demandas locais e estratégias para ampliar o acesso a serviços e garantir direitos.

De acordo com a direção da Apae Bauru, a presença do secretário e dos representantes do município contribui para fortalecer a articulação institucional, considerando a atuação da entidade no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A visita integra uma agenda de aproximação do Governo do Estado e do município com organizações que atuam na defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, com foco na articulação de políticas públicas e no fortalecimento de parcerias institucionais.

Também estiveram na visita Fábio Manfrinato, coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal, a secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Rosim, e o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello.