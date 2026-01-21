Após três semanas de busca, corpo de idosa é achado em poço Dagmar Streger estava desaparecida e, segundo polícia, foi morta por caseiros

O corpo de Dagmar Streger, 76 anos, idosa que estava desaparecida desde o fim do ano passado, foi encontrado no meio da tarde desta quarta-feira, em Bauru. Ela estava no poço desativado da propriedade rural onde ela morava.

Segundo a Polícia Civil, Paulo Henrique Vieira, 55 anos, e Daniela dos Santos Vieira, 40, mataram Dagmar e depois jogaram o corpo no poço.

Há quatro anos, o casal trabalhava na propriedade. Dona Dagmar nunca deixou de ajudá-los. Mesmo assim, ambos mataram a idosa.

Divulgação

A busca movimentou a Polícia Civil, Bombeiros e Prefeitura de Bauru. O poço onde o corpo estava tinha mais de 30 metros de profundidade. Uma grande quantidade de terra precisou ser retirada para chegar ao fundo do poço. Até a casa da propriedade rural foi derrubada para ajudar