Rodrigo Manga é afastado da Prefeitura de Sorocaba Medida vale durante investigações de supostas irregularidades em contratos da saúde

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi afastado por ao menos 180 dias do cargo na manhã desta quinta-feira (11 de novembro). A decisão cautelar faz parte da segunda fase da Operação Copia e Cola, que apura supostas irregularidades em contratos da saúde em Sorocaba. Manga é um dos investigados. O vice-prefeito Fernando Neto assume o cargo interinamente.

A operação começou logo na manhã desta quinta-feira, com cumpriment de mandados de prisão e de busca e apreensão em Sorocaba, Itu, Araçoiaba, Piedade e São Paulo. Duas pessoas foram presas, mas a Polícia Federal não divulgou as identidades.

Manga está proibido de entrar na Prefeitura de Sorocaba, de manter contato com servidores públicos municipais listados e a suspensão do mandato.

A Câmara de Sorocaba já foi notificada sobre a troca. A decisão foi lida em plenário.

O agora afastado Rodrigo Manga está com agendas em Brasília e publicou sobre o afastamento em suas redes sociais.

Estou em Brasília e muita gente disse Manga, cuidado, está aparecendo muito´ (Rodrigo Manga, na internet)