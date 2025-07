São Roque inicia mutirão oftalmológico no Recanto da Cascata Serão realizados 2 mil atendimentos até o final do ano Balanço Geral Interior|Do R7 03/07/2025 - 09h43 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h43 ) twitter

A Prefeitura de São Roque deu início no dia 28 de junho ao mutirão de consultas oftalmológicas para a população. Os atendimentos estão sendo realizados por meio do ônibus especializado do BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), que estará no Recanto da Cascata em datas específicas, atendendo munícipes que já são acompanhados pela rede municipal de saúde e estão aguardando consultas na área oftalmológica.

“Achei tudo muito bom. Fui muito bem atendida pelas enfermeiras quando cheguei, e na consulta o médico foi muito atencioso. Nunca tinha participado de um mutirão de atendimentos como este e achei a iniciativa excelente”, afirmou Valcirene Balbino de Aquino, uma das moradoras atendidas no primeiro dia do mutirão.

As equipes do Departamento de Saúde seguirão em contato com os pacientes para agendar os atendimentos, que ocorrerão até o final do ano.

A iniciativa contribuirá para a redução da demanda por consultas na área, garantindo agilidade e eficiência no cuidado com a saúde da população.

Caso o paciente já possua encaminhamento pela sua UBS e esteja aguardando consulta oftalmológica, ele será contatado por um profissional da Rede de Atenção Básica para realizar o agendamento.