Banda Geriatricus traz mistura de rock e humor a Bauru em fevereiro Show será no Garden Eventos; músicos são sucesso nas redes sociais com quase um milhão de seguidores

Bauru recebe no dia 6 de fevereiro, a partir das 20h, um espetáculo que promete unir boa música, risadas e muita interação com o público. A Banda Geriatricus, fenômeno nas redes sociais com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, sobe ao palco do Garden Eventos Bauru com um show que vai além do rock tradicional.

Conhecido por transformar clássicos nacionais e internacionais do rock em apresentações irreverentes, o grupo mistura execuções musicais de alta qualidade com humor escrachado, fantasias e brincadeiras que conquistam plateias por onde passam. O resultado é um show dinâmico, divertido e interativo, que agrada tanto aos fãs de rock quanto a quem busca uma experiência diferente de entretenimento.

Os ingressos já estão à venda com diferentes opções de setores, incluindo pista, camarote open bar, mesas e bistrôs, e podem ser adquiridos pela Bilheteria Digital, com promoters sem taxa ou em pontos físicos espalhados pela cidade.

A apresentação em Bauru reforça o sucesso da banda nos palcos e nas plataformas digitais, consolidando os Geriatricus como um dos shows mais divertidos e comentados da cena musical atual.

SERVIÇO

Show: Banda Geriatricus

Data: 6 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Garden Eventos Bauru

Endereço: Rua Quatro, 425 – Jardim Santos Dumont

Ingressos:

Pista: R$ 100

Camarote Open Bar: R$ 150

Mesa Setor Vermelho (6 pessoas): R$ 1.800

Mesa Setor Azul (6 pessoas): R$ 1.500

Mesa Setor Verde (6 pessoas): R$ 1.200

Bistrôs (4 pessoas): R$ 1.200

Vendas:

www.bilheteriadigital.com

Promoters (sem taxa – @mesclaeventos)

Ótica Braga Centro – Rua Bandeirantes, 9-02

Ótica Braga Selection – Rua Rio Branco, 22-64

Flipper Lanches – Rua Henrique Savi, 12-40

McDonald’s – Av. Comendador José da Silva Martha, 1-71

Escritório Mescla Eventos – Av. Getúlio Vargas, 16-06

Informações: (14) 99897-9736