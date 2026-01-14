Banda Geriatricus traz mistura de rock e humor a Bauru em fevereiro
Show será no Garden Eventos; músicos são sucesso nas redes sociais com quase um milhão de seguidores
Bauru recebe no dia 6 de fevereiro, a partir das 20h, um espetáculo que promete unir boa música, risadas e muita interação com o público. A Banda Geriatricus, fenômeno nas redes sociais com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, sobe ao palco do Garden Eventos Bauru com um show que vai além do rock tradicional.
Conhecido por transformar clássicos nacionais e internacionais do rock em apresentações irreverentes, o grupo mistura execuções musicais de alta qualidade com humor escrachado, fantasias e brincadeiras que conquistam plateias por onde passam. O resultado é um show dinâmico, divertido e interativo, que agrada tanto aos fãs de rock quanto a quem busca uma experiência diferente de entretenimento.
Os ingressos já estão à venda com diferentes opções de setores, incluindo pista, camarote open bar, mesas e bistrôs, e podem ser adquiridos pela Bilheteria Digital, com promoters sem taxa ou em pontos físicos espalhados pela cidade.
A apresentação em Bauru reforça o sucesso da banda nos palcos e nas plataformas digitais, consolidando os Geriatricus como um dos shows mais divertidos e comentados da cena musical atual.
SERVIÇO
Show: Banda Geriatricus
Data: 6 de fevereiro (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Garden Eventos Bauru
Endereço: Rua Quatro, 425 – Jardim Santos Dumont
Ingressos:
Pista: R$ 100
Camarote Open Bar: R$ 150
Mesa Setor Vermelho (6 pessoas): R$ 1.800
Mesa Setor Azul (6 pessoas): R$ 1.500
Mesa Setor Verde (6 pessoas): R$ 1.200
Bistrôs (4 pessoas): R$ 1.200
Vendas:
Promoters (sem taxa – @mesclaeventos)
Ótica Braga Centro – Rua Bandeirantes, 9-02
Ótica Braga Selection – Rua Rio Branco, 22-64
Flipper Lanches – Rua Henrique Savi, 12-40
McDonald’s – Av. Comendador José da Silva Martha, 1-71
Escritório Mescla Eventos – Av. Getúlio Vargas, 16-06
Informações: (14) 99897-9736