Bauru recebe o maior evento itinerante de criatividade e comunicação do Brasil O Fest´Up está previsto para o dia 23 de agosto Record Paulista|Do R7 11/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bauru entra para o circuito nacional da inovação ao sediar, pela primeira vez, o Fest’Up, maior evento itinerante de criatividade e comunicação do país. Realizado pela APP Brasil (Associação de Profissionais de Propaganda) com apoio da FIB Bauru, o encontro acontece em 23 de agosto e promete reunir estudantes, profissionais e grandes nomes dos mercados de Marketing, Design e Comunicação para uma jornada de networking e atualização sobre as tendências que estão transformando o setor.

Reconhecido há quase 40 anos por impulsionar o setor de comunicação, o Fest’Up expande suas fronteiras, passando por 13 cidades brasileiras e escolhendo Bauru por seu perfil universitário marcante, potencial criativo e crescente relevância regional.

A programação inclui palestras, painéis e atividades interativas sobre temas como inteligência artificial, estratégias multiplataforma, comportamento do consumidor e desafios da comunicação contemporânea.

Para Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru, a chegada do Fest’Up representa um marco para a cidade: “É uma honra organizar um evento deste porte em

‌



Bauru. O Fest’Up vai conectar nossos talentos locais ao que há de mais atual no mercado, fortalecendo a cena criativa e abrindo portas para novas oportunidades. É uma chance única de colocar Bauru no mapa nacional da comunicação”.

Silvio Soledade, Consultor de Empresas de Economia Criativa e VP de Expansão e Mercados Regionais na APP Brasil, destaca a importância de descentralizar o acesso ao conhecimento.

‌



O propósito do Fest’Up é democratizar oportunidades, promover conexões e fortalecer o mercado de comunicação em todo o Brasil. Escolher Bauru reflete nosso compromisso de investir em polos emergentes e valorizar o talento que nasce fora dos grandes centros. Ao levarmos o evento para cidades como Bauru, ampliamos a diversidade, estimulamos a inovação e movimentamos o ecossistema local, preparando profissionais e estudantes para os desafios de um mercado cada vez mais dinâmico e exigente”.

Angélica Santini, coordenadora e professora dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual da FIB Bauru, ressalta a dedicação da instituição em sediar o evento.

‌



“Para nós, é um super orgulho e uma honra receber o Fest’Up no nosso campus. Estamos preparando tudo com muita alegria e profissionalismo, colocando toda a nossa estrutura à disposição, desde os estúdios de podcast e TV até o espaço de co-work para a imprensa e área VIP dos palestrantes. Nossos alunos e professores estarão envolvidos em todas as etapas, desde o receptivo até o apoio técnico, o que reforça nosso compromisso de aproximar os estudantes do mercado de trabalho e proporcionar uma experiência transformadora para todos que participarem. É uma oportunidade única de troca, aprendizado e valorização do potencial criativo de Bauru”.

Os ingressos para o Fest’UP Bauru 2025 começarão a ser vendidos ainda no mês de julho pelo valor de R$ 45. Todas as informações, incluindo a programação completa do evento, serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da organização.

Serviço:

Fest’Up 2025

Data: 23 de agosto, das 9h às 18h

Local: FIB Bauru

Realização: APP Brasil

Apoio: FIB Bauru Mais informações: @fibbauru, @appbauru e @appbrasil