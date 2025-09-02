Bauru recebe terceira edição do Sinapro Talks, que abordará o uso de IA na publicidade Promovido pelo SINAPRO-SP, evento é GRATUITO e reunirá, no dia 18/09 profissionais do mercado local para discutir os temas: Licitações Públicas e o uso da Inteligência Artificial na publicidade Record Paulista|Do R7 02/09/2025 - 14h32 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h32 ) twitter

O Sinapro-SP (Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo) realiza, no dia 18 de setembro, em Bauru (SP), a segunda edição do Sinapro Talks, série de encontros com profissionais do setor que visa debater as principais tendências, inovações e desafios do universo da propaganda, e se insere nas iniciativas da entidade de apoio ao crescimento das agências e do mercado publicitário paulista.

Com o tema ‘Licitações Públicas e o uso de IA na Publicidade’, o evento apresentará temas relacionados às licitações públicas, a fim de dar mais subsídios às agências nos processos licitatórios públicos. Também serão discutidos os impactos do uso da Inteligência Artificial no dia a dia das agências, com uma análise aprofundada sobre o papel desta tecnologia no cenário atual da publicidade.

O encontro deve reunir profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e da região, incluindo produtoras de vídeo e áudio, anunciantes e veículos de mídia.

As conversas serão conduzidas por Dudu Godoy, vice-presidente do Sinapro-SP, profissional com ampla experiência em comunicação pública e estratégia, e Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho — consultor jurídico do SINAPRO-SP.

Participam também do Sinapro Talks, Roberto Tourinho e Patrícia Alexandre, respectivamente presidente e diretora executiva do Sinapro-SP, que farão uma apresentação sobre os avanços e desafios do mercado publicitário.

“Ao darmos sequência ao Sinapro Talks no interior paulista, nosso objetivo é contribuir para o crescimento, qualificação e valorização das agências locais, promovendo conhecimento sobre temas que impactam diretamente o nosso setor”, explica Patricia Alexandre.

O Sinapro Talks será realizado em diversos formatos — presenciais e virtuais, como webinars e lives —, com convidados especiais em cada edição. A próxima já tem data prevista e será realizada na região do Vale do Paraíba, em São José dos Campos.

Para Ester Parreira, diretora Regional do Sinapro, receber a terceira edição do Sinapro Talks em Bauru será uma oportunidade de troca de experiências e de conhecimento prático, para as agências locais se atualizarem sobre questões fundamentais para a melhor gestão dos seus negócios. “Ações como essa promovem conhecimento e, sobretudo, preparam o mercado regional para os desafios da comunicação.”

SERVIÇO:

Evento: Sinapro Talks

Tema: Licitações Públicas e o uso de IA na Publicidade

Quando: 18 de setembro 2025

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Unicoworking

Clique aqui para inscrições e informações

PROGRAMAÇÃO:

9h00: Welcome coffee

9h20: Abertura evento com Roberto Tourinho, presidente do Sinapro-SP

9h15: Licitação Pública para publicidade com Paulo Gomes

10h30: Coffee-break

11h00: IA – Como sua agência está se posicionando com Dudu Godoy

12h30 – Encerramento