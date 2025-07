Bazar para ajudar hospital está confirmado em Sorocaba Evento acontece a partir do dia 22 de julho Record Paulista|Do R7 16/07/2025 - 11h44 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h45 ) twitter

O Mega Bazar Solidário do do Hospital do Câncer Infantil – GPACI, de Sorocaba, está confirmado. O ecento acontece de 22 a 25 de julho, das 10h às 21h, no Shopping Panorâmico.

Segundo a organização, toda a renda será revertida para o tratamento de câncer e transplante de medula óssea de crianças e adolescentes atendidos pelo hospital.

Serão vendidos itens novos e seminovos de grandes marcas, como: Calvin Klein, Hugo Boss, Zara, Le Lis Blanc, Arezzo, Nike, Uniqlo, Gap, Tommy, entre outras marcas.

Estarão disponíveis roupas masculinas e femininas, casacos, sapatos, óculos e roupas infantis.

É uma oportunidade única de renovar o guarda-roupa com consciência, estilo, economia e elegância.

Serviço

📅 Data: 22 a 25 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 21h

📍 Local: Shopping Panorâmico

📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 99 – Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP