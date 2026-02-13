Blue Tree Thermas de Lins aposta em atrações de Carnaval e até yoga para feriadão Resort vai trabalhar com opções para quem quer folia, mas também sossego

O Blue Tree Thermas de Lins preparou uma agenda especial para quem deseja curtir o Carnaval 2026 com conforto, lazer e muita animação.

Para quem quer viver intensamente o Carnaval, o Blue Tree Thermas de Lins vai ser transformado no Carnaval em um verdadeiro palco de música, lazer e experiências gastronômicas.

Resort tem atrações no Carnaval

A folia começa na sexta-feira (13) com a Aquafolia, aula de yoga, festa na piscina, e segue no sábado com aulas de axé para toda a família.

No domingo, as principais atrações são a Festa Latina e o Baile de Carnaval. Já na terça-feira, o destaque fica por conta do tradicional Trio Elétrico Blue Tree, além de escola de samba e grupo de pagode, carnaval eletrônico com DJs, oficina de abadá e um animado sunset com DJ.

A experiência é complementada por uma programação gastronômica especial, com feijoada com samba na piscina no sábado, costelada no carrossel no domingo e almoço tropical com peixes e frutos do mar na segunda-feira. Para equilibrar a energia da folia, o resort também oferece momentos de bem-estar, como yoga e alongamento ao amanhecer.

A diária sai a partir de R$ 2.520 (mais impostos), em regime de pensão completa, incluindo café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas durante as refeições, também para dois adultos e duas crianças de até 11 anos como cortesia.

Campanha da rede

A programação do resort está conectada com a campanha de Carnaval 2026, “Quando o Coração Vira Samba, a Folia Vira Gentileza”, da rede Blue Tree Hotels, que tem como proposta ressignificar a festa a partir de um olhar mais humano e acolhedor, valorizando o bem-receber, a diversidade e as conexões genuínas. Inspirada nos pilares da Alma Blue Tree (bem-receber, bem-cuidar e bem-servir), a iniciativa transforma o Carnaval em um convite à empatia e à união, com ativações como a Roda da Gentileza, as Fitas da Gentileza, o Mural da Folia, o Carnaval da Família e uma experiência gastronômica multicultural, além de um coquetel japonês oficial à base de saquê e shochu, enquanto ações internas reforçam a cultura do cuidado e da gentileza, valores centrais do DNA da marca.

Sobre o Blue Tree Thermas de Lins

Localizado no interior de São Paulo, o Blue Tree Thermas de Lins oferece atrações para todas as idades. Entre os destaques estão pesca, pista de cooper, bicicletas para locação, academia, spa com diferentes terapias, além de opções gastronômicas como o Bar Siciliano, com drinques exclusivos, o Galego Delicatesse, conhecido pelos bubble fresh, e o Submarino, voltado ao público infantil. O resort também conta com serviço de babysitter para contratação.

A estrutura esportiva inclui quadras de tênis e beach tennis, pickleball, quadra poliesportiva coberta, campos de futebol, gateball e uma área exclusiva de park golf. O empreendimento foi também considerado pelo 3º ano consecutivo como Melhor Resort para Famílias do Brasil.

Mais informações estão disponíveis em www.bluetree.com.br e www.bluetreethermasdelins.com.br, além das redes sociais @bluetreethermasdelins e @bluetreehotels.