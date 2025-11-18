Blue Tree Thermas de Lins recebe a última etapa do Circuito Record de Beach Tennis 2025 De 12 a 14 de dezembro, resort será palco da grande final do torneio que vai reunir os campeões da temporada

O Blue Tree Thermas de Lins, considerado o Melhor Resort para Famílias do Brasil pelo World Travel Awards 2025, será palco da última etapa dos campeões do Circuito Record de Beach Tennis, entre os dias 12 e 14 de dezembro.

Campeões vão participar de etapa especial em Lins

O torneio, que há mais de três anos promove competições em diversas cidades paulistas, encerra a temporada em grande estilo, reunindo os melhores atletas do ranking em um ambiente de celebração, lazer e alto astral. Neste ano, foram quase 2.300 inscritos nas etapas já realizadas.

Durante a Etapa dos Campeões, os vencedores das nove categorias serão premiados com hospedagem no próprio resort, um dos destinos mais desejados do interior paulista, reconhecido por sua infraestrutura de lazer, hospitalidade e experiências memoráveis.

Essa fase do circuito contará com uma programação vibrante, com um clima descontraído, que é marca registrada do beach tennis. Serão dias de muito esporte, música e integração.

“Será uma grande festa em torno da modalidade esportiva que conquistou os brasileiros, em um local paradisíaco. O Blue Tree Thermas de Lins é o cenário ideal para encerrar o circuito, com toda a estrutura que oferece aos atletas e famílias (Rogério Margutti, organizador )

Localizado a cerca de 430 km da capital, o Blue Tree Thermas de Lins oferece águas termais, lago para pesca esportiva, pista de cooper, bicicletas para locação, fitness center e spa com terapias exclusivas.

Veja aqui como foi a etapa de Assis do Circuito Record de Beach Tennis.

O local ainda dispõe de uma ampla área esportiva com quadras de beach tennis, pickleball, tênis, quadra poliesportiva coberta, campos de futebol e um charmoso park golf.

A experiência é complementada pela rica gastronomia, com espaços como o Galego Delicatesse, conhecido pelos refrescantes bubble fresh; e o Submarino, dedicado ao público infantil. O resort também oferece serviço de babysitter, ideal para famílias que buscam conforto e tranquilidade.

“O esporte tem o poder de unir pessoas, inspirar valores e promover bem-estar, princípios que também fazem parte da nossa filosofia. Receber a fase final desse circuito é uma alegria e reforça o nosso compromisso em proporcionar experiências que combinam lazer, saúde e convivência”, afirma Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels.

Para saber mais sobre o resort, acesse www.bluetree.com.br ou www.bluetreethermasdelins.com.br, e acompanhe as redes sociais @bluetreethermasdelins e @bluetreehotels.