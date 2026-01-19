Boulevard Shopping promove oficina artística gratuita com o ilustrador Pedro Serra Experiência é um convite a crianças e jovens a explorar a criatividade e desenvolver seu próprio traço

Atividades que estimulam a criatividade e o contato com a arte têm ganhado espaço entre iniciativas voltadas ao público infantojuvenil. Nos dias 22 e 23 de janeiro, o Boulevard Shopping, administrado pela WE9, promoverá uma oficina gratuita de ilustração, “Rabiscando com Pedro Serra”, que será conduzida pelo artista e ilustrador Pedro Serra.



A ação busca incentivar o desenvolvimento artístico, a liberdade de experimentação e o contato direto com a arte, aproximando crianças e jovens ao universo do desenho, de forma leve, divertida e descomplicada. O público poderá explorar técnicas criativas e práticas usando lápis de cor e lápis preto.

A programação foi organizada em datas específicas para cada faixa etária: nesta quinta-feira (22), será dedicada às crianças de 6 a 10 anos; já na sexta-feira (23), é a vez dos jovens de 10 a 15 anos “mergulharem” na experiência. A ação será realizada no piso L3, ao lado da loja Aramis.

Todo o material necessário será disponibilizado pelo centro de compras, e os participantes poderão levar para casa apenas o desenho produzido durante a atividade. Não é necessária inscrição prévia e a participação será por ordem de chegada.

“Desenhar é um processo de descoberta. Na oficina, as crianças e adolescentes vão experimentar, observar, brincar com as referências e encontrar seu próprio traço. A ideia é tornar esse contato com a arte algo acessível, afetivo e divertido”, afirma o ilustrador Pedro Serra.

“Promover o acesso à arte faz parte da nossa missão de oferecer experiências que ampliem repertórios e fortaleçam o vínculo com a cultura. Essa oficina é mais uma forma de estimular o desenvolvimento criativo das novas gerações”, destaca Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.

Confira a programação

✏️ 22/1 (quinta-feira ) I A partir das 16h

Oficina para crianças de 6 a 10 anos soltarem a criatividade

✍️ 23/1 (sexta-feira) I A partir das 16h

Oficina para jovens de 10 a 15 anos se divertirem com a arte

Sobre o artista

Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Pedro Serra Lopes é ilustrador e professor de desenho, atuando profissionalmente na área há seis anos. No entanto, sua história com a arte começou muito antes, ainda na infância, quando fez seus primeiros desenhos. Hoje, aos 38 anos, o ilustrador atua em oficinas voltadas ao público infantojuvenil, oferece aulas particulares para diferentes faixas etárias e produz encomendas em diversos estilos, utilizando diferentes técnicas. Também auxilia vestibulandos que pretendem ingressar em cursos como Design, especialmente na preparação para a prova prática.